Orkinos avcılığında mevcut sistem devam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan 2026-2028 yıllarına ilişkin orkinos kota tahsis genelgesiyle mevcut uygulamanın süreceği açıklanırken sektör temsilcilerinin ortak görüşü alındı.

Su ürünleri üretim planlaması kapsamında 2026, 2027 ve 2028 yılları için mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemilerin belirlenmesi ve bunlara yapılacak kota tahsisine ilişkin genelge yayımlandı.

MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS KOTALARI AYNI KALDI

Genelge kapsamında, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda, üye ülkelere farklı miktarlarda mavi yüzgeçli orkinos kotası tahsis edildiği belirtilerek, bu kotanın 2026-2028 yılları için aynı miktarda uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

3 YILLIK PLAN

Söz konusu karar doğrultusunda, Türkiye'de mavi yüzgeçli orkinos avcılığı 2026-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık planlama çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, 3 yıllık kota çekilişi yapıldığını, müracaat eden teknelerin üçe bölüneceğini ifade ederek "Her sene için kaç tekne çıktıysa o kadar kura çekilecek. Ondan sonra boylarına göre katsayılarla çarpılarak her tekneye kaçar ton kota düştüğü belli olacak." dedi.

"8 NİSAN'DA DA KURA ÇEKİMİ VAR"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık da "30 metrenin altında kalan tekneler de var. Ancak orkinos avcılığını yapabilecek kapasitedeki gemiler belli olduğu için pratikte bu avcılığı yapamayacakları için 2008 yılından beri aynı şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genelgede şartları sağlayan herkesin orkinos avcılığı yapabileceğini vurgulayan Işık, bütün teknelerde orkinos ağ ve av donanımının bulunması gerektiğini ifade etti.

Işık, bu yıl da aynı sistemin devamı konusunda karar alındığını anımsatarak "Genel Müdürlüğümüz aynı genelgeyi çıkardı. 6 Nisan'da kuraya yeni girenlerin ağ ölçümleri var. Tekne donanımlarına bakılacak. 8 Nisan'da da kura çekimi var." diye konuştu.