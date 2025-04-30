ABD bir ülkeyle ticaret anlaşmasına vardı

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye gümrük vergisi açıklamış ve bu süreci ülkelerle karşılıklı görüşmelere bırakarak 90 gün ertelemişti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu süreçte bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını belirterek, anlaşmanın duyurulması için onay beklendiğini bildirdi.

"DÜNYADAKİ HER ÜLKE ABD İLE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Lutnick, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi dünyadaki her ülkenin kendileriyle ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtti.

ANLAŞMA ONAY BEKLİYOR

"Bir anlaşma yaptım, ama Başbakanlarının ve parlamentolarının onay vermesini beklemem gerekiyor." diyen Lutnick, bu anlaşmanın hangi ülkeyle yapıldığını söylemeyeceğini ifade etti.

"BAŞKA ÜLKELER DE SÜREÇ İÇİNDE"

Lutnick, henüz anlaşma detayları üzerinde çalışılan ülkeler olduğunu ancak bu ülkelerin de kendi süreçlerini yürütmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP, KÜRESEL TİCARETİ SIFIRLAMAYA ÇALIŞIYOR

Piyasaların tarifelere tepkisine dair de konuşan Lutnick, "Yanlış anlıyorlar çünkü büyük resme bakmıyorlar. (Trump) Sadece piyasalara odaklanmıyor, küresel ticareti sıfırlamaya çalışıyor. Bunu yapmak zordur. Güç gerektirir. Ama Amerikan ekonomisini koruyacak." diye konuştu.