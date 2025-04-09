ABD borsaları yine çakıldı! Trump: Sakin olun

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 185 ülkeye açıkladığı gümrük vergileri ülkeyi bir yandan zenginleştirirken diğer yandan da borsalara olumsuz yansıyor.

ABD'deki borsaların ana endeksleri, Çin'in ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik misilleme niteliğindeki ek gümrük vergisinin oranını yüzde 84'e çıkaracağını açıklamasının ardından sert düşüşle açılmaya hazırlanıyor.

"SAKİN OLUN! HER ŞEY OLUNA GİRECEK"

Donald Trump'ın yaşananlara tepkisi ise Kendisine ait Truth Social platformundaki hesabından "Sakin olun! Her şey oluna girecek. ABD her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacak. DJT'de (Medya ve teknoloji grubu) satın alım için harika zaman." şeklinde oldu.

KORKU ENDEKSİ HAREKETE GEÇTİ

Wall Street'in "korku endeksi" olarak bilinen CBOE volatilite endeksi, üst üste beşinci günde de yükselerek 57,47 puanla geçen yılın ağustos ayından beri olan zirvesinin yakınında seyretti.

ABD'de yeni başlayacak olan çeyreklik finansal bilanço dönemi, şirketlerin kârlılıklarına yönelik daha net bir tablo sunacak.

ENDEKSLER ÖNCE DÜŞÜŞE GEÇTİ

TSİ 1600 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 2,44 düştü.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 2,14 gerilerken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 1,83 geriledi.

TRUMP'IN PAYLAŞIMI SONRASINDA YÜKSELDİ

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı sonrasında, güne düşüşle başlayan Dow Jones ile S&P 500 endeksleri, kayıplarını tersine çevirdi. Nasdaq endeksindeki yükselişin hızlanması da dikkati çekti.

HİSSE SENETLERİ, EMTİALAR VE DEVLET TAHVİLLERİNDEKİ SATIŞLAR HIZLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın mütekabiliyet esaslı gümrük vergileri bugün yürürlüğe girdi. ABD, Çin'in karşı tedbirler açıklaması sonrası Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergisini yüzde 104'e çıkardı. Bunun üzerine Çin Maliye Bakanlığı da ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 34 oranındaki gümrük vergisini yarından itibaren yüzde 84'e çıkaracağını açıkladı. Ticaret savaşının şiddetlenmesi, hisse senetleri, emtialar ve hatta devlet tahvillerindeki satışları hızlandırdı.

RESESYON ENDİŞELERİ ARTTI

Öte yandan ABD'de artan resesyon endişeleri, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair piyasalardaki beklentileri güçlendirirken, ABD'nin Hazine tahvil getirileri yükseldi.

HAZİNE TAHVİL GETİRİSİ

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirisi, sert yükselişle şubat sonundan bu yana olan zirvenin yakınında işlem gördü ve son olarak yüzde 4,47 seviyesinde seyretti.