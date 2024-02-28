ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü ABD ekonomisinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdüğü açıklandı.

AA

Bugün küresel ekonomilerin beklediği verilerden birisi de ABD'nin büyüme verisiydi.

ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ayrıca mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin ocak ayı verilerini yayınladı.

Mal ticareti açığı yüzde 2,6 arttı

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artarak 90,2 milyar dolara yükseldi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)