ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

AA

ABD'de yaşanan yüksek enflasyon ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışına neden olmuş bu da büyümeyi olumsuz etkilemişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidildi.

İlk çeyrek büyüme tahmini yüzde 1,1 olmuştu

Piyasa beklentisi, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,1 yönünde gerçekleşti. Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 büyüdüğü görüldü.

ABD 2022'de yüzde 2,1 büyüdü

Ülke ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın genelinde yüzde 2,1 büyüme performansı göstermişti.

İlk çeyrek büyümesini etkileyen etmenler

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal kamu harcamaları, eyalet ve yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artış etkili oldu.

Konut sabit yatırımları azaldı

Aynı dönemde özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarında ise azalış kaydedildi.

Özel stok yatırımları

İlk çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda, özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyon belirleyici oldu.

Kişisel tüketim harcamaları

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Beklentilere paralel bir seyir izleyen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 4,9'dan yüzde 5'e revize edildi.

Piyasa beklentileri

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 4,9 artması yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,4 artış kaydetmişti.