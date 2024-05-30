ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verisi açıklandı. Açıklanan veri, beklentilerin altında kaldı.

AA

Bugün küresel ekonomilerin beklediği en kritik veri paylaşıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemi Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

ABD ekonomisinin yılın birinci çeyreğinde harcamalar ve enflasyonun düşmesiyle daha sınırlı bir hızda büyüdüğü aktarıldı.

Ülkede 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme kaydedildi.

Yüzde 1,6 büyüme bekleniyordu

Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayınlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü tahmin edilmişti.

Ülke ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,4, geçen yıl genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'e revize edildi. Öncü verilerde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 3,4 arttığı açıklanmıştı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 artmıştı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya çekildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 artış kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)