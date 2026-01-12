Genç avukatlara kredi desteği genişletildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genç avukatların kendi bürolarını kurabilmelerine yönelik kredi desteğinden bugüne kadar 6 bin 70 avukatın yararlandığı belirtti.

Destek kapsamında, protokol süresi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte genç avukatlara 1 milyon liraya kadar, 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunulmaya devam edilecek.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargının temel unsurlarından biri olan bağımsız savunmanın güçlendirilmesine yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, kendi bürosunu açmak isteyen genç avukatlara yönelik kredi desteği uygulamasının devam edeceğini ifade etti.

PROTOKOLDEN 6 BİN 70 AVUKAT YARARLANDI

Tunç, daha önce Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle imzalanan protokolden bugüne kadar 6 bin 70 avukatın yararlandığını, protokol kapsamında belirlenen 5 milyar liralık kredi limitinin tamamının kullanıldığını aktardı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİNCE SÜRE UZATILDI

Başvuruların devam etmesi üzerine protokolün kapsamının genişletildiğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık.



Bu kapsamda avukatlarımıza 1 milyon liraya kadar 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli, ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz.



Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

“Avukatların Büro Kurma Giderlerinin Karşılanması İçin Finansman Desteği Sağlanmasına Dair İşbirliği Protokolü”, 9 Temmuz 2025’te Ankara Hakimevi’nde düzenlenen törenle imzalanmıştı.

TOPLAM 10 MİLYAR LİRA

Protokolün süresinin uzatılması ve ek kredi limitinin devreye alınmasıyla birlikte, genç avukatlara sağlanan toplam finansman tutarı 10 milyar liraya yükseldi.