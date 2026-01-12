Goldman Sachs'ın son raporunda TL ve enflasyon mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyonu ve para birimini değerlendiren raporunu yayımladı.

Goldman Sachs, Türkiye’de manşet enflasyonun 2026’da da yavaşlamasını beklerken, sürecin TL’deki değer kaybı hızını sınırlı da olsa düşürebileceği yönündeki tahminini açıkladı.

Goldman Sachs'ın TL ve enflasyonu incelediği raporunda, olası faiz indirimlerine rağmen lirada aylık getirilerin yüzde 1-1,5 bandında kalabileceği, en büyük riskin ise döviz piyasalarındaki yüksek pozisyonlanma olduğu vurgulandı.

"MANŞET ENFLASYON YAVAŞLAYACAK"

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, manşet enflasyonun 2026 yılında da yavaşlamayı sürdüreceğini öngördü.

Banka analistleri, enflasyondaki bu görünümün Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızında sınırlı bir yavaşlamaya yol açabileceğini belirtti.

Goldman Sachs analistleri Kamakshya Trivedi ve Michael Cahill tarafından 10 Ocak tarihli küresel döviz kuru raporunda, Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin carry trade pozisyonlarında bir miktar azalmaya neden olabileceği, ancak bunun lira üzerindeki etkisinin dengelenebileceği ifade edildi.

TL'YE AYLIK GETİRİ

Raporda, bu çerçevede Türk Lirası'nda aylık getirilerin yüzde 1 ile 1,5 bandında kalmasının beklendiği kaydedildi.

RAPORDAKİ OLASI RİSKLER

Raporda ayrıca, politika yapıcıların reel ticaret ağırlıklı döviz kurunun aşırı değer kazanmasına izin vermemeye özen gösterdiğine dikkat çekildi.

Goldman Sachs, mevcut görünüm açısından en önemli riskin ise döviz piyasalarında likiditenin halen sınırlı olması ve yüksek pozisyonlanma düzeyi olduğunu vurguladı.

Analistler, olası şok durumunda pozisyonların hızlı ve sert şekilde tersine dönebileceği uyarısında bulundu.