ABD ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,5 daraldı

Bugün ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğindeki büyüme verisi belli oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı.

2022'DEN BU YANA İLK KEZ

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti. ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.Ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

KAMU HARCAMALARI ETKİN

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 3,6'dan 3,7'ye revize edildi.

Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,4'ten 3,5'e çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6'lık artış kaydetmişti.