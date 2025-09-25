ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,8 arttı.

2023'ÜN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDEN BU YANA GÜÇLÜ BÜYÜME

Böylelikle ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmıştı.

İTHALAT AZALDI, HARCAMALAR ARTTI

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde büyümesinde, ithalatın azalması ve tüketici harcamalarının artması etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise temel olarak tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyondan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,4 artmıştı.

GIDA VE ENERJİ HARCAMALARI

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,5'ten 2,6'ya çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,3'lik artış kaydetmişti.