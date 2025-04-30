ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,3 daraldı

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ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,3 daraldı.

Beklenti, yüzde 0,2'lik büyüme yaşanacağı yönündeydi.

İTHALAT ARTTI, TÜKETİCİ HARCAMALARI DARALDI

ABD Donald Trump'ın gümrük vergileri öncesi ithalatta yaşanan büyük artış ve tüketici harcamalarındaki düşüşün daralmada etkili olduğu belirtildi.

2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDEN BU YANA İLK DARALMA

Böylece ABD ekonomisinde, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralma yaşanmış oldu.

Ekonomi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydetmişti. 2024 yılının tamamında ise yüzde 2,8 büyüme kaydedilmişti.