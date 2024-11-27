ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüdü

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Bugün küresel piyasaların odağında olan en önemli veri açıklandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri belli oldu.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Geçen ay yayınlanan öncü verilerde de ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'DE İLK VE İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜMELERİ

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4, ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme performansı göstermişti.

BÜYÜMEYİ ETKİLEYENLER

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.