ABD enflasyon hedefi için 2022'nin ikinci yarısını gösteriyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CNN ile gerçekleştirdiği söyleşide, enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısına kadar normal seviyelere dönmesini beklediğini açıkladı.

Ekonomilerin tekrar açılmasıyla talepte yaşanan artışın ardından dünya genelinde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ABD'yi ve diğer ülkeleri olumsuz etkiliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin enflasyonun kontrolünü kaybetmediğini söylerken enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısına kadar normal seviyelere dönmesini beklediğini açıkladı.

Yellen, CNN ile gerçekleştirdiği söyleşide "Enflasyonun kontrolünü kaybetmek üzere olduğumuzu düşünmüyorum." dedi.

ENFLASYON ORANI GELECEK YILA YÜKSEK "BAŞLAYACAK"

Yellen, "12 ayı baz alırsak, zaten yaşanan gelişmeler nedeniyle enflasyon oranı gelecek yıla yüksek başlayacak. Ancak gelecek yılın ortalarından başlayarak ikinci yarısında düzelme bekliyorum." şeklinde konuştu.

“ALTYAPI VE SOSYAL YAPILANMA PAKETLERİYLE PLANLANAN HARCAMA GELECEK 10 YIL İÇİNDE TAHSİS EDİLECEK”

Yellen, aynı zamanda Başkan Joe Biden'ın altyapı ve sosyal yapılanma paketleriyle planlanan harcamanın gelecek 10 yıl içinde tahsis edileceğini belirtti. Ancak bunun enflasyona etkisi konusunda dair bir açıklamada bulunmadı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2 enflasyon hedefini var.