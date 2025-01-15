ABD enflasyon verisi sonrası altın yükseldi

AA
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,9 arttı.
Bu veri ons altını 2 bin 681 dolardan 2 bin 687 dolara çıkardı.
Ons altındaki 6 dolarlık artış, yurt içindeki gram altın değerinde de yükselişe neden oldu.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 60 liradan 3 bin 66 liraya çıktı
Çeyrek altın: 5 bin 189 liradan 5 bin 199 liraya çıktı
Cumhuriyet altını: 21 bin 143 liradan 21 bin 183 liraya çıktı
Tam altın: 20 bin 755 liradan 20 bin 799 liraya çıktı
Yarım altın: 10 bin 378 liradan 10 bin 3099 liraya çıktı
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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