ABD gümrük tarifelerini başlattı: Dolar ve altın yükseldi

AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük vergileri bu sabah itibarıyla devreye alındı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0090 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9500'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 38,0090 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,3 artışla 42,0980'den ve sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 48,7780'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla 102,2 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI

Dün 3 bin 5 dolar olan ons altın bugün 3 bin 45 dolara yükseldi.

Yurt içinde altın fiyatları ile şöyle:

Gram altın: 3 bin 722 lira

Çeyrek altın: 6 bin 312 lira

Cumhuriyet altını: 25 bin 719 lira

Tam altın: 25 bin 251 lira

Yarım altın: 12 bin 625 lira

ABD'NİN TARİFELERİ

ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizliklerin artmasına neden olurken, bu yönde atılacak karşılıklı adımlar varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti.

ABD, ÇİN'E VERGİYİ YÜZDE 104'E ÇIKARDI

Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise halihazırdaki küresel risklerin tekrardan artmasına neden oldu.

FED'İN FAZ KARARI

Tarifelerin olası etkileri nedeniyle ABD ekonomisinde yavaşlama yaşanabileceğine dair endişeler artarken, enflasyon ile resesyon arasında denge kurmaya çalışan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) projeksiyonlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıs ayında faiz indirimi yapması ihtimalinin yüzde 55'te bulunduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarından bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

DOLAR ENDEKSİNDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103'ün direnç olarak öne çıktığını aktardı.