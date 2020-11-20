ABD Hazine Bakanlığı Fed'in kullanmadığı koronavirüs fonlarını iade etmesini istedi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'den kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun hazineye iade edilmesini talep etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Mnuchin, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a bir mektup gönderdi.

Fed'in acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma talep eden Mnuchin, 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini istedi.

HAZİNEYE İADE EDİLMESİ TALEBİ MEKTUPLA BİLDİRİLDİ

Mnuchin, mektupta, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan 455 milyar dolarlık fonu kastederek "Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

“FED, TEKRAR TALEP EDEBİLİR”

Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde Fed'in Hazine Bakanlığı’ndan talepte bulunabileceğini kaydetti.

FED DE KENDİ TERCİHİNİ AÇIKLADI

Fed'den yapılan açıklamada ise "Fed, koronavirüs salgını sırasında kurulan tüm acil durum tesislerinin, hâlâ gergin ve kırılgan ekonomimiz için bir destek olarak hizmet etmeye devam etmesini tercih ederdi." değerlendirmesinde bulunuldu.