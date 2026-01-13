Türk Telekom’dan kas hastaları için yapay zekâ destekli çözüm: EyeMo ücretsiz kullanıma sunuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonu doğrultusunda, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, ALS ve felç gibi kas hastalıkları bulunan bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli EyeMo yazılımını, ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sundu.

GÖZ HAREKETLERİYLE BİLGİSAYAR VE EV CİHAZLARI KONTROL EDİLEBİLİYOR

EyeMo yazılımı sayesinde kas hastası bireyler, yalnızca göz hareketlerini kullanarak bilgisayarlarını ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanlarını kontrol edebiliyor. Türk Telekom tarafından patenti alınan yazılım, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymadan çalışmasıyla dikkat çekiyor.

“ENGELLERİ ORTADAN KALDIRAN KAPSAYICI BİR ÇÖZÜM”

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Türk Telekom olarak teknolojiyi yalnızca geliştiren değil, iyilik ve faydaya dönüştüren bir anlayışla hareket ediyoruz. ALS ve felç gibi kas hastası bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiğimiz EyeMo yazılımının patentini alarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. EyeMo, dijital dünyanın sunduğu imkânları herkes için erişilebilir kılma hedefimizin somut bir yansıması. Bu çözümle bireylerin bilgiye erişimini, dijital yaşama bağımsız ve eşit katılımını destekliyoruz.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen EyeMo, üniversite-sanayi iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla tamamen yerli ve millî imkânlarla üretildi. Türk Telekom’un bilgi teknolojileri ekipleri tarafından ürünleştirilen yazılım, ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

DİJİTAL HAYATA EŞİT KATILIM HEDEFİ

Gökhan Evren, erişilebilirliği sosyal sorumluluğun ötesinde sürdürülebilir dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayarak, “EyeMo sayesinde kas hastalıkları nedeniyle ellerini kullanamayan bireylerin dijital dünyaya bağımsız ve eşit katılımını destekliyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücünü toplum için faydaya dönüştüren projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Türk Telekom, EyeMo gibi insan odaklı ve ücretsiz teknolojilerle engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi ve herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi sürdürüyor.