ABD, Rusya'ya yönelik mali yaptırımları geçici olarak hafifletti

ABD Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

ABD, Trump ile Putin arasında yapılacak zirve öncesinde yeni bir uygulamaya geçti.

ABD Hazine Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı ve Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların geçici olarak hafifletildiğini duyuruldu.

BAZI MALİ YAPTIRIMLAR 20 AĞUSTOS'A KADAR KALDIRILDI

Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların 20 Ağustos'a kadar kaldırıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu muafiyetin Trump ile Putin arasında Alaska'da yapılacak toplantılarla ilgili "olağan ve gerekli" işlemler için olduğu ifade edildi.

KARAR, BLOKAJLARI KAPSAMIYOR

Açıklamada, bu hamlenin Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında dondurulan ya da kısıtlanan mülklerin blokajının kaldırılmasını sağlamadığı kaydedildi.