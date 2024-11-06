ABD seçimi sürerken Türkiye'de piyasalar! Döviz ve altında düşüş
Haber Merkezi

ABD'de seçim yarışına giren Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'tan hangisinin ipi göğüsleyeceği yatırımcıların odağında.

Dolar endeksi yüzde 0,5 azalışla 103,40 seviyesine bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI GERİLEDİ

Piyasalarda dolar yüzde 0,11 azalarak 34,2459 lirada geriledi.

Euro 1,47 düşüşle 36,9247 liraya düştü.

Sterlin ise 0,91 düşüşle 44,3968 lira oldu.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altın 2 bin 737 dolara geriledi.

Gram altın gerileyerek, 3 bin 11 lira seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3 bin 11 lira

Çeyrek altın: 5 bin 109 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 819 lira

Tam altın: 20 bin 447 lira

Yarım altın: 10 bin 222 lira

BITCOIN REKOR KIRDI

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak 75 bin 11 dolarla rekor tazeledi.

ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar