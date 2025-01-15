ABD, Uygurları zorla çalıştırdıkları için 30'u aşkın şirketten ithalatı yasakladı

REUTERS

ABD, Uygurların zorla çalıştırılmaları nedeniyle 30'dan fazla Çinli şirketten ithalatı yasakladığı duyurdu.

ABD, Çin'de Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle 30'dan fazla tekstil, madencilik ve güneş enerjisi şirketine ithalat yasağı getirdi.

Söz konusu bilgi federal hükümetin yayımladığı bildiride yer aldı.

ABD, UYGURLARIN ZORLA ÇALIŞTIRILMALARINA DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlık gruplarının zorla çalıştırılmalarına dair endişeler nedeniyle 2020 yılından itibaren bazı Çinli şirketlere yönelik ithalat yasakları uygulamaya başladı.

Bu yasaklar, özellikle Uygurların zorla çalıştırıldığına dair güçlü deliller bulunduğu iddia edilen tekstil, güneş enerjisi ve madencilik sektörlerindeki 30'dan fazla şirkete yönelikti.

ABD, bu şirketlerin Sincan bölgesinde gerçekleştirilen zorla çalıştırma, insan hakları ihlalleri ve etik olmayan iş gücü uygulamalarıyla bağlantılı olduğunu öne sürerek bu kararları aldı.

Özellikle Uygurların, genellikle "yeniden eğitim kampları" veya devletin denetimindeki diğer zorunlu çalışma kamplarında çalıştırıldığına dair bir dizi rapor ve gözlem bulunuyor.

YASAKLARIN NEDENİ İNSAN İHLALİNE DİKKATİ ÇEKMEK

ABD bu yasaklarla, Uygurların zorla çalıştırılmalarının ve diğer insan hakları ihlallerinin tedarik zincirinde yer alan uluslararası şirketler ve hükümetler tarafından daha fazla görünür hale gelmesini hedefledi.

Çin, bu ithalat yasaklarını ve insan hakları eleştirilerini reddederek, bölgedeki şartların aslında Uygurların kendi rızalarıyla uyumlu şekilde geliştiğini ileri sürüyor.