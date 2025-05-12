ABD ve Çin anlaşınca dolar güçlendi

AA

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaştı.

Bu anlaşmanın ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar, hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştı.

Buna göre taraflar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürüleceği ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği konusunda mutabık kaldı.

ABD VE ÇİN KARŞILIKLI GÜMRÜK VERGİLERİNİ 90 GÜN İÇİN DÜŞÜRECEK

Bu gelişmelerle dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 101,8'e yükselerek 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks şu dakikalarda yüzde 1,08 artışla 101,4 seviyesinde bulunuyor.

EURO-DOLAR PARİTESİ GERİLEDİ

Euro/dolar paritesi yüzde 1,1 azalışla 1,1120'ye gerileyerek 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Sterlin/dolar paritesi de yüzde 1 düşüşle 1,3180 düzeyine geriledi.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 1,1 yükselişle 147,7'ye ulaştı.

Söz konusu seviye, 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye oldu.

Dolar Endonezya rupisine karşı yüzde 1, İsviçre frangına karşı yüzde 1, İsveç kronuna karşı yüzde 0,9, Tayvan dolarına karşı yüzde 0,5 ve Çin yuanına karşı yüzde 0,3 yükseldi.

DÖVİZ

Dolar bugün 38,7748 lira, euro yüzde 1,34 düşüşle 43,0631 lira ve sterlin ise 1,17 düşüşle 51,0816 liradan işlem görüyor.