ABD ve Çin'in Londra'daki ticaret müzakereleri ikinci gününde

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Bu gelişmeler sadece ABD-Çin gerginliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda dünyadaki diğer ekonomilere de olumsuz yansıdı.

LONDRA'DA UZLAŞMA ADIMLARI

ABD ile Çin arasında restleşmeye dönüşen tarife politikalarının yol açtığı ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi amacıyla iki ülkenin üst düzey yetkilileri, Londra'da bir araya geldi.

Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için ABD'li yetkililerle dün buluştu.

GÖRÜŞMELER 7 SAATE YAKIN SÜRDÜ

TSİ 15.30'da başlayan görüşmeler, 6 saat 40 dakika sürdü.

Müzakerelerde ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerin ikinci gününde TSİ 12.00 civarında yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Müzakerelerde, Çin'i temsilen Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı, ABD tarafından Bessent, Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer alıyor.