ABD'de 1 sentin üretimi sona eriyor

AA

ABD Darphanesinde yeni dönem...

Amerikan medyasına açıklama yapan Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesine bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını teyit etti.

YILLIK 56 MİLYON DOLAR TASARRUF

Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla, Hazinenin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi.

Darphane yetkilileri, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,7 sent harcandığını ifade etti.

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, şubatta Hazine Bakanlığı yetkililerine, 1 sent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.