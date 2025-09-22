ABD'de beklenen faiz indirimleri Türk bankaları için olumlu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde düşüş döngüsüne girdi.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan, küresel ve yurt içi gelişmeleri değerlendirirken, bankanın faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

HSBC olarak, kurumsal bankacılık, bireysel bankacılık, hazine ve sermaye piyasası alanlarında kapsamlı çözümler sunduklarını söyleyen Ozan, Türkiye'nin ekonomik dönüşümüne katkıda bulunduklarını belirtti.

Ozan, HSBC'nin, bu yeniden yapılanma ile bölgesel iş birliklerini hızlandırmayı ve müşterilerine daha entegre bir hizmet deneyimi sunmayı hedeflediğini belirtti.

"BANKALARIN KÂRLILIĞININ 2025 YILININ 3. ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Yurt içinde enflasyonun yavaşlaması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin sektör adına öne çıkan iki olumlu gelişme olduğunu ifade eden Ozan, "Öte yandan, büyüme kompozisyonunun dengelenmesi, cari açığın geçmiş dönemlere oranla oldukça düşük seviyelerde devam etmesi ve enflasyonun düşüş trendi uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına imkan sağlıyor." dedi.

BANKALAR İÇİN ELVERİŞLİ ORTAM SAĞLANACAK

Ozan, makro dengelenmeye yönelik programın getireceği stabilite ve bu kapsamda makro ihtiyati tedbirlerin hafifletilmesinin bankaların verimliliği ve kârlılığı açısından çok daha elverişli bir ortam sağlayacağını aktardı.

Fonlama maliyetlerinde başlayan düşüşle birlikte bankaların karlılığının 2025 yılının 3. çeyreğinden itibaren artmasını beklediklerini vurgulayan Ozan, "Küresel gelişmelere bakıldığında, ABD'de beklenen faiz indirimleri, fonlama açısından Türk bankaları için olumlu bir gelişme. Bu durum, uluslararası yatırımcılar için fırsat maliyetinin düşmesi yoluyla bankaların değerlemelerine de olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"YILI SONUNDA ENFLASYONU YÜZDE 31 OLARAK ÖNGÖRÜYOR"

Burçin Ozan, dezenflasyon sürecinin doğal bir sonucu olarak yurt içinde faiz indirim dönemine girildiğine işaret etti. Ozan, sözlerini şöyle tamamladı: