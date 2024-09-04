ABD'de Bitcoin ATM'lerindeki dolandırıcılık 110 milyon doların üzerine çıktı Yapılan araştırmalar, ABD'de 2020'den bu yana Bitcoin ATM dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpların 10 kat arttığını gösteriyor.

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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Bitcoin ATM dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpları ortaya koyan yeni bir araştırma yaptı.

FTC, bu yılın ilk altı ayında Bitcoin ATM'lerindeki dolandırıcılık kaynaklı kayıpların 65 milyon doları aştığını bildirdi.

60 yaş üstü tüketicilerin, Bitcoin ATM dolandırıcılıklarına para kaybettiklerini bildirme olasılığı genç yetişkinlere göre üç kat daha fazla oldu.

HER BİR KİŞİDEN 10 BİN DOLAR ALINDI

Tüm yaşlar arasında, bu yılın ilk yarısında bildirilen ortalama kayıp şaşırtıcı bir şekilde 10 bin dolar oldu.

"2020'DEN BU YANA KAYIP 110 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Yayınlanan raporda, "2020'den bu yana tüketicilerin bildirdiği kayıp miktarı 2023'te yaklaşık on kat artarak 110 milyon doların üzerine çıktı." ifadelerine yer verdi.

BITCOIN ATM'LERİ

FTC, geleneksel bir ATM'ye benzeyen makineler olan Bitcoin ATM'lerinin genellikle marketlerde, benzin istasyonlarında ve diğer yoğun trafikli alanlarda bulunduğunu söyledi.

Nakit dağıtmak yerine, kripto para karşılığında nakit kabul ediyorlar.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Kuruma göre, Bitcoin ATM'leriyle ilgili dolandırıcılık kayıplarının çoğu, hükümet kimliğine bürünme, şirket kimliğine bürünme ve teknik destek dolandırıcılıkları sonucunda ortaya çıkıyor.

Dolandırıcıların söylediği yalanlar çeşitlilik gösteriyor, ancak hepsi tüketicilerin banka hesaplarından nakit çekip bir Bitcoin ATM'sine yatırmaları için acil bir gerekçe oluşturuyor. Tüketiciler dolandırıcıların makinede verdiği bir QR kodunu taradıkları anda, paraları doğrudan dolandırıcıların kripto hesabına yatırılıyor.

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMA TAVSİYESİ

FTC, tüketicilere asla bağlantılara tıklamamaları veya beklenmedik çağrılara, mesajlara veya bilgisayar açılır pencerelerine doğrudan yanıt vermemeleri konusunda tavsiyede bulunarak şunları ekledi:

Eğer bunun meşru olabileceğini düşünüyorsanız, şirket veya ajansla iletişime geçin, ancak numaralarını veya web sitelerini kendiniz arayın. Arayanın veya mesajın size verdiği telefon numarasını kullanmayın.

"ACELE ETMEYİN"

Ajans ayrıca tüketicilere eylemlerini yavaşlatmaları, acele etmekten kaçınmaları ve beklenmedik bir çağrı veya mesaj geldiğinde asla nakit çekmemeleri konusunda tavsiyede bulunarak şöyle konuştu:

Bitcoin ATM'si kullanmanız, hediye kartları satın almanız veya onu korumak veya bir sorunu çözmek için para taşımanız gerektiğini söyleyen hiç kimseye inanmayın. Gerçek işletmeler ve devlet kurumları bunu asla yapmaz ve bunu soran herkes dolandırıcıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)