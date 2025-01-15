ABD'de enflasyon aralıkta aylık yüzde 0,4, yıllık 2,9 arttı

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ABD aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

KASIM ENFLASYONU

Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,3, yıllık enflasyon ise yüzde 2,7 olarak açıklanmıştı.

YILIK ENFLASYON 3 AYDIR ARTIŞTA

ABD'de böylece eylül ayında yüzde 2,4 ile 3.,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, 3 ay üst üste yükseliş göstermiş oldu.





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