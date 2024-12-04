ABD'de geleneksel alışveriş dönemine girildi

AA

ABD'de perakende sektörü için önemli günlere girildi.

Kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan dönem, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday", küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan "Küçük İşletmeler Cumartesisi" ve "Siber Pazartesi" ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eriyor.

"SİBER PAZARTESİ" 13,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD'de indirimlerin uygulandığı bir alışveriş günü olan "Siber Pazartesi"de, mağazalar tüketicilere fırsatlar sundu ve promosyonlardan yararlanıldı.

Adobe Analytics'in verilerine göre. tüketicilerin internet üzerinden yaptığı harcama tutarı, bu yıl geçen yıla kıyasla çevrim içi olarak yüzde 7,3 artarak toplam 13,3 milyar doları buldu.

Böylece "Siber Pazartesi"de tüketicilerin yaptığı harcamalar tahminleri aştı.

5 GÜNLÜK HARCMA 41,1 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Amerikalı tüketicilerin Şükran Günü'nden "Siber Pazartesi"ye kadar olan 5 günlük dönemde yaptığı çevrim içi harcamalar ise geçen yıla kıyasla yüzde 8,2 artışla 41,1 milyar dolara ulaştı.

"BLACK FRİDAY"

Şükran Günü'nde yapılan çevrim içi harcamalar bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 8,8 artışla 6,1 milyar dolara çıkarken, "Black Friday" olarak adlandırılan günde yapılan harcamalar aynı dönemde yüzde 10,2 artarak 10,8 milyar dolara yükseldi.

"SİBER PAZARTESİ"

Öte yandan, ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), Şükran Günü'nden "Siber Pazartesi"ye kadar olan beş günlük sürede 197 milyon kişinin alışveriş yaptığının tahmin edildiğini açıkladı.