ABD'de hükümetin kapanması piyasalara yansıdı! Altın rekor tazeledi

ABD’de hükümet, Kongre’deki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin devlet kurumlarına finansman sağlayacak bir geçici bütçe konusunda anlaşmaya varamaması nedeniyle kapandı.

Kapanmanın ABD ekonomisine günlük 400 milyon dolarlık maliyetinin olması bekleniyor.

Hükümetin kapanma riski bile altın fiyatlarına rekor kırdırırken, kapanmanın resmi olarak gerçekleşmesinin piyasaları nasıl etkilediği merak ediliyor.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

ABD'de hükümetin kapanması sonrası piyasalarda risk iştahının azaldığı görülürken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda negatif bir görünüm izleniyor.

Bir süredir üst üste rekor kıran altının ons fiyatı ise kapanma sürecine girilmesiyle 3 bin 875,52 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 866 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 165 lira

Çeyrek altın: 8 bin 758 lira

Cumhuriyet altını: 35 bin 687 lira

Tam altın: 35 bin 36 lira

Yarım altın: 17 bin 519 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar, ABD hükümetinin kapanmaya doğru gitmesiyle birlikte değer kaybederken, Türk Lirası karşısında yatay seyrediyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,5996 lira

Euro: 48,9450 lira

Sterlin: 56,1373 lira

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksindeki geri çekilme dikkati çekiyor.

Dün sınırlı düşüşle 97,8 seviyesinde kapanan dolar endeksi değer kaybını 3. iş gününe taşırken, endeks yeni günde de yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 66,2 dolarda işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, yüzde 0,59 artışla 114 bin 558,7 dolara ulaştı.

GEÇİCİ BÜTÇE TASARILARI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

ABD’de 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıla ait bütçenin Kongre tarafından zamanında onaylanmadığı durumlarda, hükümetin geçici bütçeleri kullanması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanmadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya almak zorunda kalıyor. Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu personeli zorunlu izne çıkarılırken, ordu, istihbarat ve kamu hastaneleri gibi kritik kurumlarda çalışanlar ise maaşlarını yeni bütçe kabul edilene dek alamıyor.