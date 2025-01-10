ABD'de işe alımlar 10 yılın en gerisinde

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Challenger, Gray & Christmas, 2024 Aralık ayına dair ABD'de açıklanan veya onaylanan işten çıkarmalarla işe alımların kaydını tutan raporu yayımladı.

ABD merkezli işverenlerin işe alacağını duyurduğu kişi sayısı 2024'te 769 bin 953 olurken, bu değer 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

İŞTEN ÇIKARMA ARALIKTA YÜZDE 11 ARTTI

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 38 bin 792'ye çıktı.

İŞTEN ÇIKARMA SON ÇEYREKTE YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Açıklanan işten çıkarmalar, 2024'ün son çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 30 artışla 152 bin 116'ye yükseldi.

YILLIK YÜZDE 5,5 ARTIŞ

Geçen yıl genelinde de duyurulan işten çıkarma sayısı 2023'e göre yüzde 5,5 artarak 761 bin 358'e ulaşırken, bu değer 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞTEN ÇIKARMALAR GERİLEDİ

Teknoloji sektöründe duyurulan işten çıkarma sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,3 azalarak 133 bin 988'e indi.

ABD merkezli işverenlerin işe alacağını duyurduğu kişi sayısı ise Aralık 2024'te 7 bin 999 olarak hesaplandı. Ülkede duyurulan işe alımlar, geçen yıl genelinde yüzde 1,3 azalışla 769 bin 953'e inerken, bu değer 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük yıllık seviye oldu.