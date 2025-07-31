ABD’de istihdam maliyetinde beklentiyi aşan artış

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan-Haziran 2025 dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

ABD'de ücret artışını ölçen endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 oranında arttı. Beklenti maliyetin yüzde 0,8 artması yönündeydi.

Endeks, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 0,9 yükselmişti.

MALİYET ARTIŞI YILLIK YÜZDE 3,6 OLDU

İkinci çeyrekte maaşlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, yan hak maliyetleri de yüzde 0,7 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 0,8'lik artış kaydetti.