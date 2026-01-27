ABD’de konut fiyatları artmaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de konut fiyatları, kasımda S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan verilere göre, endeks ekim ayında da yıllık yüzde 1,4 artış göstermişti.

Bu durum, konut fiyatlarındaki yükselişin 2023 ortasından bu yana görülen en zayıf seviyelere yakın seyrettiğine işaret ediyor.

ABD’nin 20 büyük kentini kapsayan konut fiyat endeksi de kasım ayında yıllık yüzde 1,4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1,2 olması yönündeydi. Endeks, ekim ayında yüzde 1,3 yükselmişti.

KONUT FİYATLARININ EN FAZLA ARTTIĞI ŞEHİR CHİCAGO

Kasım ayında konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Kentte fiyatlar yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi. Chicago’yu yüzde 5 artışla New York ve yüzde 3,4 artışla Cleveland izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en çok gerilediği şehir ise yüzde 3,9 düşüşle Tampa oldu.