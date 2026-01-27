TCDD ile Azerbaycan Demir Yolları arasında iş birliği mutabakatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, ulaştırma alanında deneyimlerini farklı ülkelerle paylaşmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Azerbaycan Demir Yolları (ADY) arasında demir yolu sektöründe iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu belgeyle taraflar, demir yolu altyapısının geliştirilmesi, trafik ve hareket yönetimi, ortak yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesi, personel eğitimi ile bilgi ve deneyim paylaşımı alanlarında iş birliği yapacak.

ANLAŞMA BAKÜ'DE İMZALANDI

Azerbaycan Demir Yollarından yapılan açıklamaya göre, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile ADY Başkanı Rövşen Rüstemov, başkent Bakü'de, iki kurum arasındaki mutabakat zaptına imza attı.