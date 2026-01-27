Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Gaziantep'te iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada sunum yapan Karahan, enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan, TCMB rezervlerinde 145 milyar dolarlık artış sağlandığını ve 143 milyar dolara ulaşmış olan Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin sıfıra yaklaştığını kaydetti.

Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerinin altını çizen Karahan, "Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz. Ekonomideki büyüme, beklentiler ve risk primindeki iyileşme eşliğinde sürerken, sektörel dönüşüm belirginleşiyor. Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYON 63 AY SONRA İKİ AY ÜST ÜSTE YÜZDE 1 SEVİYESİNİN ALTINDA"

Karahan, sunumunda enflasyonda önemli bir düşüş kaydedildiğini belirterek, enflasyonun 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1 seviyesinin altında gerçekleştiğini vurguladı.

GERİLEMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğüne dikkati çeken Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Hizmetlerde daha düşük katılık 2026’da dezenflasyonu destekleyecektir. İş yeri kira enflasyonundaki gerileme maliyet yönlü baskıları hafifletmektedir.



Maliyet yönlü baskılar zayıflamaktadır. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir.

"REEL KUR YÜZDE 1 DÜŞERSE İHRACATIMIZ YÜZDE 0,2 ARTIYOR"

Fatih Karahan, kredi faizlerinin, enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini söyledi.

Faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğine vurgu yapan Karahan, enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinin gerilediğine işaret etti.

Karahan, politika faizindeki gerilemenin piyasa faizlerine yansıdığını dile getirerek, risk primindeki azalmanın da yabancı para faizlerini düşürdüğünü ifade etti.

İhracatın dış talep, göreli fiyatlar ve sektörel dinamiklerden etkilendiğini belirten Karahan, 12 aylık birikimli şekilde ele alındığında Mayıs 2023'te 254 milyar dolar olan ihracatın, Aralık 2025'te 273 milyar dolara yükseldiğini, ihracatın 19 milyar dolar arttığını ifade etti.

Karahan, aynı dönemler itibarıyla ithalatta ise 11 milyar dolarlık bir azalmanın görüldüğünü belirtti.

İhracatın temel belirleyicisinin dış talep gelişmeleri olduğunu kaydeden Karahan, "Dış talep büyümesi 1 yüzde puan artarsa ihracatımız yüzde 2,3 artıyor. Reel kur yüzde 1 düşerse, ihracatımız yüzde 0,2 artıyor." dedi.

KÜRESEL BÜYÜME VE ANA PAZARLARDAKİ BEKLENTİLER

TCMB Başkanı Karahan, küresel büyüme ve ana pazarlardaki beklentilerin görece olumlu seyrettiğini aktararak, "Maliyetler euro cinsinden gerilemiştir. Maliyet gelişmeleri sektörlere özgü unsurlarla farklılaşmaktadır. Reel kur Çin’e karşı sınırlı miktarda artmış ama diğer rakiplere karşı gerilemiştir. Avrupa’da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur." ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarının öneminden bahseden Karahan, iş gücü verimliliğinin arttığını söyledi.

Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirmeye devam ettiğini belirten Karahan, "Düşük enflasyon reel sektörün maliyetlerini azaltacaktır." ifadesini kullandı.

Karahan, şu değerlendirmeleri yaptı: