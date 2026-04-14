ABD'de mart ayı üretici enflasyonu beklentilerin altında geldi

ABD'nin ekonomik verileri piyasalara yön vermeye devam ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaştı.



ABD'de ÜFE martta, aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,1 arttığı yönündeydi. ÜFE şubatta da aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı.

ÜFE YILLIK ARTIŞI YÜZDE 4

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise martta yüzde 4 oldu.

Böylece ÜFE, yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 4,6 olduğu yönündeydi. ÜFE şubatta yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

ÇEKİRDEK ÜRETİCİ ENFLASYONU

Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,2 olması bekleniyordu. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,8 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.