ABD'de Silikon Vadisi Bankası önünde uzun kuyruklar oluştu Çöken bankanın müşterileri, paralarını çekebilmek için soluğu çeşitli şubelerin önünde aldı. Müşteriler, ayakta uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB), Amerikalı müşterileri paniğe sevk etti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe yol açan bankaya kayyum atandığını duyurdu.

Biden'ın mesajı yetmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerikalılar bankacılık sistemine güvenebilir." açıklamasına rağmen çok sayıda müşteri, soluğu SVB şubelerinin önünde aldı.

Banka önünde kuyruk oluşturan onlarca müşteri, iflasın ardından paralarını çekebilmek için bekledi.

Paralarını çekebilmek için beklediler

FDIC yetkililer, bekleyenlere sürenin 1-2 saati bulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Federal hükümet, SVB'nin tüm mevduatlarını garanti altına almak için devreye girmiş olsa da birçoğu banka şubelerinin önünden ayrılmadı.

İflas haberini gördüğü an: Şoke oldum

35 yaşındaki Patty Ahern, ABD basınına yaptığı açıklamada, karşılaştığı tabloyu paylaştı:

Şoke oldum. Cuma günü bilgisayarımın başında oturuyordum. Haberin ekranımda yanıp söndüğünü gördüm ve 'aman Tanrım' dedim.

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Emeklilik hesabını kapattı

Ahern, izin verilen maksimum nakit miktarını çekmek için birkaç ATM'ye gittiğini söyledi.

Ancak parasının tamamını çekemeyen Ahern, bu yüzden SVB'deki emeklilik hesabını kapatmak için Plymouth'tan Wellesley'e geldiğini anlattı.

"Hafta sonu uyuyamadım"

Başka bir müşteri olan Patricia Altschuller, hafta sonu uyumakta güçlük çektiğini, bankasında olup bitenlerden dolayı stresli olduğunu kaydetti ve ekledi:

Kendime inanıyorum, benim için iyi olacak. Diğer insanların durumuna üzülüyorum.

2001 krizini hatırlattı

ABD'de ortaya çıkan görüntüler, Türkiye'de yaşanan 2001 krizini hatırlattı. Söz konusu kriz sonucu 24 banka batmıştı.

Fed'den SVB'nin denetimine ilişkin inceleme

ABD Merkez Bankası (Fed), Silikon Vadisi Bankası'nın denetimine ilişkin inceleme yapılacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın liderliğinde yapılacak incelemenin sonucunun 1 Mayıs'ta yayımlanacağı aktarıldı.

Powell: Şeffaf ve hızlı incelemeyi gerektiriyor

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada, "Silikon Vadisi Bankası çevresindeki olaylar, Fed tarafından kapsamlı, şeffaf ve hızlı bir inceleme yapılmasını gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in inceleme kararının, SVB'nin iflası sonrası Merkez Bankasının denetimine yönelik eleştirilerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Joe Biden yönetiminin, bankanın Kaliforniya eyalet yetkilileri ve San Francisco Fed tarafından üstlenilen denetiminin kalitesini incelediği belirtildi.



ABD'yi sarsan iflas

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

SVB'ye kayyum atandı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

ABD'nin 16. büyük bankası

Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual'ın iflasında görülmüştü.

ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, genellikle startuplar ve risk sermayelerine finansman sağlıyordu.