ABD'de tüketici güveni beklentileri aştı

Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırlanan, tüketici güven endeksinin temmuz ayına ilişkin öncü verilerini açıklandı.

Buna göre tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 1,1 puan artarak 61,8'e çıktı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 61,4 değerini alacağı öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi, haziranda 60,7 değerini almıştı.

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 2 puan artarak 66,8'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,5 puan artışla 58,6'ya çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ 5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 5'ten yüzde 4,4'e indi.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya geriledi.

Böylece, kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri şubat ayından bu yana en düşük seviyelerini kaydetti.

RİSK ALGISI SÜRÜYOR

Tüketicilerin enflasyon beklentileri azalmasına rağmen Aralık 2024 seviyesinin üzerinde seyrederken, gelecekte enflasyonun artacağına dair halen önemli bir risk algılandığını gösterdi.