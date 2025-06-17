ABD'den İngiliz otomobillere '100 bin araçlık yıllık kota'

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ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesine katılmak üzere dün Kanada'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, yeni ticaret anlaşmaları duyurmayı beklediğini ifade etmişti.

Başkan Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin detayları içeren kararnameye imza attı.

ABD VE İNGİLTERE ANLAŞMA YAPTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlendiği ortak basın toplantısında konuşan Trump, anlaşmanın her iki taraf için de adil bir anlaşma olduğunu, istihdam ve gelir yaratacak daha pek çok başka anlaşmalarının olabileceğini söyledi.

İNGİLTERE'NİN TAAHHÜDÜ

Kararnamede, anlaşma kapsamında İngiltere'nin, "ABD'nin üretim altyapısına zarar veren ve ulusal güvenliğini tehdit eden" birçok tarife dışı engeli azaltmayı ya da kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

YÜZDE 10'LUK TARİFE

ABD'nin İngiltere menşeli otomobillere yıllık 100 bin araçlık bir kota tanıyacağı ve bu kotaya kadar yüzde 10'luk tarife uygulanacağının belirtildiği kararnamede, havacılık ürünlerinde ise tarifesiz ticaret gerçekleştirileceği kaydedildi.