AB'de bisiklet üretiminde keskin düşüş

AA

Avrupa, bisiklet üretiminde önemli bir yer edinmişken, bu yılın üretim rakamlarında ciddi daralma yaşandığı görülüyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2023 yılındaki bisiklet üretimine ilişkin verileri yayınladı.



BİSİKLET ÜRETİMİ YÜZDE 24 GERİLEDİ

AB ülkelerinde bisiklet üretimi geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 azalarak 9,7 milyona geriledi.

AB'de bisiklet üretimi 2022 yılında 12,7 milyon adetti.

EN FAZLA ÜRETİM PORTEKİZ'DE

AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimi Portekiz’de yapıldı.

Geçen yıl Portekiz'de 1,8 milyon, Romanya’da 1,5 milyon, İtalya’da 1,2 milyon, Polonya’da 800 bin bisiklet üretildi.