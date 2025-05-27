AB'de nisan ayında yeni otomobil satışları, yıllık bazda arttı

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,3 yükselerek 925 bin 359 oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

AB üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,7'si hibrit, 28,3'ü benzinli, 15,7'si elektrikli, 9,6’sı dizel, 8,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları nisanda, yıllık bazda yüzde 34,1 artarak 145 bin 341'e ulaştı.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 59,2 oldu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE SATIŞLAR GEÇEN YILA ORANLA AZALDI

Yeni otomobil satışları nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 ve Fransa'da 5,6 azalırken, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 7,1 arttı.

Ocak-nisan döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 640 bin 211'e geriledi.

WOLKSWAGEN LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Otomotiv üreticilerine göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını, 257 bin 111 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu'nu Stellantis izledi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 150 bin 785 otomobil sattı.

Renault Grubu, 102 bin 525 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 272 ile dördüncü sırada yer aldı.