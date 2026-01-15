Altın ve gümüş kâr satışlarıyla geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale sinyali vermemesi kıymetli metaller tarafında kâr satışları getirdi.

Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,8 azalışla 4 bin 594 dolara geriledi. Şu anda ise ons altın 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞ

Kıymetli metallerden gümüşün onsu da bugün yüzde 5,7 düşüşle 88 dolara indi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 396 lira

Çeyrek altın: 10 bin 846 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 205 lira

Tam altın: 43 bin 402 lira

Yarım altın: 21 bin 705 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,2072 lira

Euro: 50,4484 lira

Sterlin: 58,0932 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale düzenlemeyeceği beklentileriyle yüzde 0,3 düşüşle 64 dolarda seyrediyor.

BORSA

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne yüzde 0,12 yükselişle 14.041,00 puandan başladı.