Altın ve gümüş kâr satışlarıyla geriledi

- Altın ve gümüş, yatırımcıların kâr satışları yapması nedeniyle değer kaybetti.
- Altının onsu yüzde 0,8 düşerek 4 bin 594 dolara, gümüşün onsu ise yüzde 5,7 düşerek 88 dolara geriledi.
- ABD'nin İran'a askeri müdahale sinyali vermemesi piyasalarda kâr satışlarını tetikledi.
ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale sinyali vermemesi kıymetli metaller tarafında kâr satışları getirdi.
Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,8 azalışla 4 bin 594 dolara geriledi. Şu anda ise ons altın 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.
GÜMÜŞ
Kıymetli metallerden gümüşün onsu da bugün yüzde 5,7 düşüşle 88 dolara indi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 396 lira
Çeyrek altın: 10 bin 846 lira
Cumhuriyet altını: 44 bin 205 lira
Tam altın: 43 bin 402 lira
Yarım altın: 21 bin 705 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,2072 lira
Euro: 50,4484 lira
Sterlin: 58,0932 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'nin İran'a doğrudan bir askeri müdahale düzenlemeyeceği beklentileriyle yüzde 0,3 düşüşle 64 dolarda seyrediyor.
BORSA
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne yüzde 0,12 yükselişle 14.041,00 puandan başladı.