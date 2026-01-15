Geçen yıl dış ticaret yasalarını ihlal eden firmalara 13,6 milyar lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara geçen yıl kesilen cezalar açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucu, 13,6 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin inceleme ve denetim faaliyetlerine 2025'te de hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

MEVZUATA AYKIRI GÜMRÜK BEYANNAMESİNE 11,8 MİLYAR LİRALIK EK TAHAKKUK VE CEZA

Söz konusu yılda, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde, 18 bölge müdürlüğü kontrol şubelerince yeni nesil analitik teknolojiler kullanılarak şüpheli bulunan 224 bin 738 gümrük beyannamesinin ikinci kez kontrol edildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde işlem yaptığı tespit edilen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 gümrük beyannamesine, 11,8 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bir önceki yıla kıyasla, ek tahakkuk ve ceza tutarında yüzde 120 artış sağlandı." ifadelerine yer verildi.

DENETİMLERDE 1,8 MİLYAR LİRA CEZA

Ayrıca 240 firmanın, ticaret müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğuna değinilen açıklamada, denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artışla 1,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği aktarıldı.

CAYDIRICI DENETİM FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLECEK

Söz konusu denetimlerin toplamına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: