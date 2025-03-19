AB'de saatlik iş gücü maliyeti arttı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2024 yılı son çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Avrupa Birliği'nde iş gücü maliyeti yükseldi.

AB'DE İŞ GÜCÜ MALİYETİ YÜZDE 4,3 ARTTI

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti ortalaması geçen yılın son çeyreğinde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla arttı. AB'de saatlik iş gücü maliyeti geçen yılın son çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

AB'de saatlik iş gücü maliyetleri, son çeyrekte sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 4,5, hizmet sektöründe de yüzde 4,2 arttı.

EN FAZLA İŞÇİ MALİYETİ HIRVATİSTAN'DA ARTTI

AB ülkeleri arasında son çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülkeler; yüzde 13,9 ile Hırvatistan, yüzde 13,8 ile Polonya, yüzde 13,1 ile Romanya, yüzde 13 ile Bulgaristan ve yüzde 11,9 ile Macaristan oldu.

EURO BÖLGESİ'NİN İŞ GÜCÜ MALİYETİ YÜZDE 3,7 ARTTI

Buna göre, Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri dördüncü çeyrekte, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artış gösterdi.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 4,4, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 4,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 yükseldi.