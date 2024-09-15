AB'den coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 27'ye çıktı Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı Söke pamuğu ile birlikte 27'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Coğrafi işaretli ürünler, Türkiye'nin bereketli topraklarına bereket katmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli ürün sayısı toplamda 27 oldu.

En son Söke pamuğu AB coğrafi tescili aldı.

Coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

AB COĞRAFİ İŞARETİN ARTILARI

AB coğrafi işaret almak o ürün ve bulunduğu bölge için oldukça önemli. Böylelikle tescil alan ürün artık Türkiye'nin sahibi olduğu bir zenginlik alarak kaydediliyor.

AB coğrafi işaretli ürün, sadece ürünü korunmakla kalmıyor, ihracat şansını artıyor, üreticisine daha çok kazandırıyor.

AB ÇOĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜRLER

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu.

AB COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ EKİP İŞİ

Bu işareti almak için o bölgenin tüm kurumları ortak bir heyecanla çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da süreci titizlikle takip ediyor.

Tescil alınan bir ürün sadece o bölgenin değil tüm Türkiye'nin yüzünü güldürüyor.