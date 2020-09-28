AB'den koronavirüste 16 üyesine, 87.4 milyar euro istihdam desteği

Avrupa Birliği, daha önce gündeme getirdiği, koronavirüs nedeniyle 16 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87.4 milyar euro mali destek verilmesini onayladığını bildirdi.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği küresel ekonomide alınan önlimlerden ilki istihdamı korumaya yönelik alındı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geldi.

İSTİHDAM KORUMA PROGRAMI "SURE" DEVREYE GEÇİYOR

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan üye ülkelere mali destek sağlanmasına AB Konseyi'nin onay verdiğini duyurdu.

Söz konusu desteğin üye ülkelere birkaç hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

AB ÜLKELERİNE, 87.4 MİLYAR EURO UYGUN KOŞULLU KREDİ

"SURE" isimli istihdam korunma programı kapsamında kullanılmak üzere İtalya'ya 27.4 milyar euro, İspanya'ya 21.3 milyar euro, Polonya'ya 11.2 milyar euro, Belçika'ya 7.8 milyar euro, Portekiz'e 5.9 milyar euro, Romanya'ya 4.1 milyar euro, Yunanistan'a 2.7 milyar euro, Çekya'ya 2 milyar euro, Slovenya'ya 1.1 milyar euro, Hırvatistan'a 1 milyar euro, Slovakya'ya 631 milyon euro, Litvanya'ya 602 milyon euro, Bulgaristan'a 511 milyon euro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 479 milyon euro, Malta'ya 244 milyon euro ve Letonya'ya 193 milyon euro olmak üzere yaklaşık 87.4 milyar euro uygun koşullu kredi olarak verilecek.

ÜLKELER EKONOMİLERİNİN BOYUTLARINA GÖRE TEMİNAT VERECEK

Koronavirüs nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verecek.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından 100 milyar euroluk kaynak toplayacak. Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlayacak.