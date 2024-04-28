Süre 4 saniye! Resimdeki baykuşu görebilenler, üstün zekalı sayılıyor... Dikkat gerektiren yeni bir görsel test ile sizlerleyiz. Verdiğimiz resimde gizlenmiş bir baykuş bulunuyor. Bakalım baykuşu ilk bakışta bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

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Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve büyük ilgi gören yeni bir görsel bulmaca ile sizlerleyiz.

Aşağıda paylaştığımız resmin içerisinde gizlenmiş baykuşu bulmak sizleri biraz zorlayabilir.

Resimde ormanlık alanda bulunan bir ağaç gövdesi yer alıyor. Bu görselin içerisine gizlenmiş bir baykuş var.

Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış baykuşu ilk bakışta görüyor.

Peki siz baykuşu bulabilecek misiniz? İşte baykuşun gizli olduğu o resim...

Baykuşu bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede kediyi bulmanız mümkün.

Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde kediyi fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede baykuşu fark ettiyseniz son derece dikkatli birisiniz demektir.

Resimdeki baykuşu hala bulamadınız mı? Üzülmeyin testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

Resmi biraz daha inceleyin...

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Süre bitti...

Resimdeki baykuşu bulamayanlar için işte testin cevabı;