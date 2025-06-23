AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek: 20 milyon euro

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim ve su gibi çeşitli ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için 20 milyon euro yardım sağlayacak.

Toplam 20 milyon euroluk insani yardımın Türk makamları ile yakın iş birliği içinde ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları aracılığıyla verileceği açıklandı.

SIĞINMACILARIN TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Açıklamada ayıca, fonla sığınmacıların koruma, sağlık, su, sanitasyon ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

DESTEK, İHTİYACI OLAN GRUPLARA YÖNLENDİRİLECEK

Açıklamada, desteğin ülkede kamu hizmetlerine sınırlı veya hiç erişimi olmayan sığınmacılar ile belirli ihtiyaçları olan gruplara yönelik olacağı ifade edildi.