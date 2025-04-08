ABD’li şirketlerden 5 trilyon dolar gitti

Haber Merkezi

JPMorgan ve Goldman Sachs, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyebileceğini ve büyüme tahminlerinin ciddi şekilde düşebileceğini belirtti.

Sadece iki gün içinde ABD’nin en değerli şirketlerinden 5 trilyon dolardan fazla piyasa değerinin silindiğini belirtti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞIYA ÇEKİLDİ

JPMorgan ABD'nin 2025 yılı için büyüme tahminini 1,6 puan aşağı çekti ve 2 milyon Amerikalının işini kaybedebileceğini öngördü.

RESESYON OLASILIĞI ARTTI

Goldman Sachs ekonomistleri de 2025 büyüme tahminlerini yüzde 1’den yüzde 0,5’e düşürdü, resesyon olasılığını yüzde 35’ten yüzde 45’e çıkardı.