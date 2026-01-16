Yüksek teknolojili ürün ihracatı 112 milyar doları aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, sanayide teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırarak orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatını 112 milyar doların üzerine taşıdı.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2025’te yüzde 10,8 artarak 112 milyar dolara ulaştı. Teknoloji odaklı sanayi programları ve savunma sanayiindeki atılımlar, ihracatın niteliğini güçlendirdi.

Küresel ölçekte artan rekabet ve hızlanan teknolojik dönüşüm süreci, ülkeleri üretim ve ihracat yapılarında yeni adımlar atmaya zorluyor. Türkiye de bu doğrultuda ekonominin teknoloji düzeyini yükseltmeye yönelik kapsamlı politikalar yürütürken, 2025 yılında yüksek katma değerli ihracatta önemli bir başarıya imza attı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACATTA REKOR ARTIŞ: PAY YÜZDE 43,5’E ÇIKTI

Yüksek teknolojili ürün ihracatı toplam mal ihracatı içindeki payını yüzde 43,5’e yükseltti.

Ticaret bakanlığı, üretimde Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma destekleriyle katma değeri yüksek bir sanayi yapısını güçlendirme yolunda ilerlendiğini belirtti.

Bu ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. Son 23 yılda elde edilen kazanımların daha da ileri taşınması hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

SANAYİ HAMLESİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ PROGRAMLARI ETKİLİ OLDU

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) Programı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi uygulamalar, üretimde teknolojik dönüşümün temel unsurları arasında yer aldı.

Ayrıca savunma sanayisinde gerçekleştirilen atılımların da orta-yüksek ve yüksek teknoloji payının artmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

AR-GE, MARKALAŞMA VE İHRACATA KAPSAMLI DESTEK

Ticaret Bakanlığı, teknolojik seviyeyi yükseltmek amacıyla yeni program ve projeler geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon odaklı yüksek teknolojili üretim ile katma değerli ihracatı artırmaya yönelik tasarım, markalaşma, Turquality ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projelerine verilen destekler kesintisiz sürüyor.

KOBİ’LERE VE DİJİTAL İHRACATA YENİ AÇILIMLAR

Bakanlık ayrıca Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği (KTZ), Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği (ResponsibleR Programı), fuar ve pazara giriş destekleri ile ihracatın tabana yayılmasını hedefliyor. E-ihracat başta olmak üzere ihracatın dijitalleşmesine yönelik araçlarla, özellikle KOBİ’ler için yeni fırsat alanları oluşturuluyor.