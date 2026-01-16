Mehmet Şimşek, 58 trilyon dolarlık fonu olan yatırımcılarla Londra'da buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temaslar kapsamında 20 ayrı toplantı gerçekleştirildi.

Mehmet Şimşek, fon büyüklüğü toplamda 58 trilyon doları aşan ve dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcıyla bir araya geldi.

Şimşek'e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Başkanı Fatih Karahan eşlik etti. Karahan de etkinlikler kapsamında Türkiye ekonomisine dair bir sunum gerçekleştirdi.

LONDRA TEMASLARI BİTTİ, GÖRÜŞMELER NEW YORK'TA SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladığını, bugün ve yarın New York'ta yatırımcılar ve finans çevreleriyle temaslarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladığı belirtildi.

"FON BÜYÜKLÜĞÜ 58 TRİLYON DOLARI AŞAN YATIRIM KURULUŞLARIYLA BİR ARAYA GELİNDİ"

Açıklamada, Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen Londra programına ilişkin, "20 ayrı toplantı gerçekleştirilmiş, fon büyüklüğü toplamda 58 trilyon doları aşan ve dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcıyla bir araya gelinmiştir." ifadelerine yer verildi.

KREDİ DERECELENDİRME KURUMLARI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantılarda Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmelerle orta vadeli görünümün kapsamlı biçimde ele alındığı bildirilen açıklamada, Londra temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yöneticileri ve Türkiye ekipleriyle de görüşmelerin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: