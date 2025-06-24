ABD'nin cari işlemler açığı ilk çeyrekte 44,3 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 44,3 artışla 450,2 milyar dolara çıktı.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ AŞTI

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 448 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 303,9 milyar dolardan 312 milyar dolara revize edildi.

CARİ AÇIĞIN GSYH'YE ORANI YÜKSELDİ

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,2 seviyesindeydi.

MAL TİCARETİNDEKİ AÇIĞIN BÜYÜMESİ ETKİLEDİ

Cari işlemler açığında bu dönemde yaşanan artışta büyük ölçüde mal ticaretindeki açığın büyümesi etkili oldu.